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Spor

Fatih Terim, Volkan Demirel'i kadroya almadı

Fatih Terim, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı İzlanda maçının kadrosunu açıkladı

30 Ağustos 2014 21:14

A Milli Takım'ın deplasmanda Danimarka ile oynayacağı hazırlık maçı ve İzlanda ile gerçekleştireceği 2016 Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı. Fatih Terim, Süper Kupa maçından sonra ceza alan Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel’i kadroya almadı.

 

Aday kadroda bulunan oyuncular

 

Kaleciler: Onur Kıvrak (Trabzonspor), Mert Günok (Fenerbahçe), Volkan Babacan (İstanbul Başakşehir)

Savunma: Ömer Toprak (Leverkusen), Ersan Gülüm (Beşiktaş), Hakan Balta (Galatasaray), Tarık Çamdal (Eskişehir), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Caner Erkin (Fenerbahçe), Semih Kaya (Galatasaray)

Orta Saha: Ozan Tufan (Bursaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Selçuk İnan (Galatasaray), Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Leverkusen)

Forvet: Arda Turan (Atletico Madrid), Olcay Şahan (Beşiktaş), Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Burak Yılmaz (Galatasaray), Mevlüt Erdinç (St. Etienne), Ahmet İlhan Özek (Karabük), Olcan Adın (Galatasaray)

 

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