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Spor

Fatih Terim ve Rüştü Reçber arasındaki 'mail' davası sonuçlandı

Rüştü Reçber, Terim’in kendisine şantaj yaptığını iddia etmişti

12 Kasım 2017 18:32

Eski milli futbolcu ve köşe yazarı Rüştü Reçber’in, “Fatih Terim’in Alaçatı baskını” başlıklı köşe yazısının ardından Terim’in kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla savcılığa yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlandı.

Eski milli futbolcu, köşe yazarı Rüştü Reçber 24 Temmuz 2017 tarihinde, ulusal bir gazetede “Fatih Terim'in Alaçatı baskını” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Reçber, bu köşe yazısı sonrası, eski futbol direktörü Fatih Terim tarafından kendisine tehdit, hakaret ve şantajda bulunulduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunu işleme koyan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Terim hakkında soruşturma başlatmış ve “şüpheli” sıfatıyla Terim'in ifadesini almıştı. Soruşturma dosyasındaki incelemelerini tamamlayan savcılık, Terim hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Terim'in sözleri 'ifade özgürlüğü' kapsamında 

Savcılığın verdiği kararda, Terim'in Reçber'e gönderdiği e-maildeki “Günlük hayatında kullandığın kelime sayısından fazlasını yazılarında kullanabiliyor olmana çok sevindim… Belki de sevgi ve şefkat ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortamın yok. Sadece bende kalması gereken anıların bulunduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Hadi bir de herhangi bir şey yapmadan önce ‘Haddimi aşıyor muyum aşmıyor muyum' diye bir değil 2-3 kez düşün. Hayat ektiklerini biçtiriyor. Temennim, senin ektiklerinin sana zarar vermemesi ve ben nerede yanlış yaptım dedirtmemesi” ifadelerine yer verdi.

Şikayet dilekçesi ve Fatih Terim'in soruşturma aşamasında alınan ifadesini dikkate alan savcılık, takipsizlikle sonuçlandırdığı kararında, Terim'in cevap ve eleştiri hakkını kullandığına ve bunların ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna değindi.

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