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Spor

Fatih Terim ve Mourinho aynı listede

İşte 45 yıllık liste

15 Mayıs 2018 15:05

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu.

İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3 ve İsveçliler ise 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar, Rumenler ve Arjantinliler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

Rekor Emery ve Trapattoni'de

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Emery iki sezon önce Sevilla'nın başında üst üste 3. kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakalamıştı.

Trapattoni ise 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı.

İspanyol 3 teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.

UEFA Kupası'nı kazanan teknik adamlar

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:

Yıl  -  Teknik direktör-Ülkesi-Takımı

1972     Bill Nicholson - İngiltere - Tottenham
1973     Bill Shankly - İskoçya - Liverpool
1974     Wiel Coerver - Hollanda - Feyenoord
1975     Hennes Weisweiler - Almanya - B. Mönchengladbach
1976     Bob Paisley - İngiltere - Liverpool
1977    Giovanni Trapattoni - İtalya - Juventus
1978    Kees Rijvers - Hollanda - PSV Eindhoven
1979     Udo Lattek - Almanya -  B. Mönchengladbach
1980     Freidel Rausch - Almanya - Eintracht Frankfurt
1981     Bobby Robson - İngiltere - Ipswich Town
1982    Sven Goran Eriksson - İsveç - Göteborg
1983     Paul van Himst - Belçika - Anderlecht
1984     Keith Burkinshaw İngiltere Tottenham
1985     Luis Malowny İspanya Real Madrid
1986    Luis Malowny İspanya  Real Madrid
1987     Gunder Bengtsson İsveç Göteborg
1988     Erich Ribbeck Almanya Bayer Leverkusen
1989     Ottavio Bianchi İtalya Napoli
1990     Dino Zoff İtalya Juventus
1991    Giovanni Trapattoni İtalya Inter
1992 Louis van Gaal Hollanda Ajax
1993 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus
1994 Giampiero Marini İtalya Inter
1995 Nevio Scala İtalya Parma
1996 Franz Beckanbauer Almanya Bayern Münih
1997 Huub Stevens Hollanda Schalke 04
1998 Luigi Simoni İtalya Inter
1999 Alberto Malesani İtalya Parma
2000 Fatih Terim Türkiye Galatasaray
2001 Gerard Houllier Fransa Liverpool
2002 Bert van Marwijk Hollanda Feyenoord
2003 Jose Mourinho Portekiz Porto
2004 Rafael Benitez İspanya Valencia
2005 Valeriy Gazzaev Rusya CSKA Moskova
2006 Juande Ramos İspanya Sevilla
2007 Juande Ramos İspanya Sevilla
2008 Dick Advocaat Hollanda Zenit
2009 Mircea Lucescu Romanya Shakhtar Donetsk
2010 Sanchez Flores İspanya Atletico Madrid
2011 Andre Villas Boas Portekiz Porto
2012 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid
2013 Rafael Benitez İspanya Chelsea
2014 Unai Emery İspanya Sevilla
2015 Unai Emery  İspanya  Sevilla
2016 Unai Emery  İspanya  Sevilla
2017 Jose Mourinho Portekiz Manchester United

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