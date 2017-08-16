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Spor

Fatih Terim ve Gheorghe Hagi ortak mı oluyor?

Eski Rumen futbolcu, şu anda Romanya'da Viitorul Constanta Kulübü'nün sahibi

16 Ağustos 2017 12:22

Galatasaray tarihinde önemli bir yeri olan Fatih Terim ve Gheorghe Hagi'nin Türkiye'den bir takım satın alarak ortak olacağı iddia edildi.

Milli Takımlar'daki görevlerine son verilen Fatih Terim'in, Viitorul Constanta Kulübü'nün sahibi olan Rumen teknik adam ve eski futbolcu Hagi ile Türkiye'de de Romanya'daki kulübüne benzeri bir projenin içinde olmak istediği ileri sürüldü.

Sözcü Skor'da yer alan habere göre; kısa süre önce Bodrum'da bir araya gelen Fatih Terim ile Gheorghe Hagi'nin Türkiye'de bir futbol takımı almayı düşündüğü öğrenildi.

İddialara göre Terim, Hagi'nin Romanya'da kurduğu ve şampiyonlukla taçlanan ‘Viitorul Constanta' projesinin bir benzerini Türkiye'de hayata geçirmek istiyor.

İkilinin proje hakkında çalışmalar yaptığı gelen bilgiler arasında.

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