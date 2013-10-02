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Spor

Fatih Terim, Ünal Aysal için 'Ünal efendi' mi diyordu?

Ermen Toroğlu, 'Fatih Terim ve teknik ekibi, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’la ilgili yaptıkları her konuşmada, kendisi hakkında aynı lakabı kullanıp, ‘Ünal efendi’ diye bahsediyordu' dedi

02 Ekim 2013 11:55

Telegol programı yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim ve teknik ekibinin son 1.5 aydır Florya’da, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’dan "Ünal efendi" diye bahsettiğini söyledi.
 
Fatih Terim’in ayrılığı ile ilgili çarpıcı bir iddia da, önceki gece TV 8 kanalında yayınlanan Telegol programında ortaya atıldı. Sarı kırmızılı takımdaki teknik direktör değişikliği üzerine konuşulurken, Erman Toroğlu uzun süre konuşulacak bir olayı açıkladı.
 
 

Soydan: Galatasaray'a yakışmadı

 
 
Telegol programı yorumcularından Selim Soydan, Galatasaray yönetimi ve başkan Ünal Aysal’ın teknik direktör Fatih Terim’i görevden alırken sergilediği tavır ve davranışların kendilerine yakışmadığını dile getirdi. Soydan, “Fatih Terim gibi Galatasaray’da büyük başarılara imza atan bir teknik adamın böyle gönderilmesi hiç olmadı” diye konuştu.
 
Bunun üzerine söze giren Erman Toroğlu ise, gündem yaratan sözlere imza attı. Toroğlu, “Madem ki böyle düşünüyorsunuz. O zaman bu konuyla ilgili önemli bir noktaya değinme zamanım geldi” ifadelerini kullandı.
 
 

Toroğlu: Her konuşmada aynı lakap

 
 
Sözlerine devam eden Toroğlu, konuşmasının devamında, “Fatih Terim ve teknik ekibi, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’la ilgili yaptıkları her konuşmada, kendisi hakkında aynı lakabı kullanıp, ‘Ünal efendi’ diye bahsediyordu. Bu son 1.5 aydır böyleydi” şeklinde konuştu. Programda konuşmalar, ‘Ünal efendi’ lakabının üzerine yoğunlaştı. O noktada da söz alan Erman Toroğlu, “Herhalde Aysal’ın, Terim hakkındaki ‘Eleman’ sözünden sonra, karşılık olarak ‘Ünal efendi’ lakabı ortaya çıkmıştır” dedi.

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