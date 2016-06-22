Fatih Terim: Ülkedeki her insan Milli Takım'la gurur duymuştur, en azından bir kısmı!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, oyuncularının özlenen bir mücadeleyi sergilediğini söyledi. Terim "Ülkedeki her insan bugün bu milli takımla gurur duymuştur. En azından bir kısmı" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Fatih Terim'in 2-0'lık Çek Cumhuriyeti sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar;

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet oldu. Ümit ediyorum bu skor bize yeter. Herkesin özlediği, istediği bize yakışan buydu. Ümit ederim bu güzel mücadelenin sonucu bize tur geçmeye yeter. Ne olursa olsun ülkedeki her insan Milli Takımı'yla gurur duymuştur. En azından bir kısmı.

Çok güzel. Turnuva başından beri ben bunu işaret ediyorum. Konvoy halinde Nice'te geziyorsanız bu milli takıma borçlusunuz. Turnuvalarda olmak zorundayız. En büyük netice orada olmaktır. Avrupa'nın yabancıların bizim daha doğrusu herkes Türk bayraklarıyla Nice'te dolaşıyor.



Bunun keyfini sürün demiştim. Ama bazen olmuyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir dönüş olması gerekiyordu. Bizim en önemli şeyimiz bizim buraya kattığımız yüreğimiz ve coşkumuz. Bu olduğunda tadına doyum olmuyor.

2-0'a çok konsantre olmuştuk. 3, 4'ü bulup turu garantileyebilirdik. Önceki maçlar ve kamuyoundaki baskı oyuncularımı kaybedebilir miyiz korkusunu yaşattı. Ama kayıpsız 2-0'da çok önemli. Bu kadar şeyin altından kalkmak kolay değildi. Oyuncularımı bir dahna kutluyorum. İnşallah ilk 2 maçtaki gibi oynamayız. Hırvatistan da İspanya'yı yendi. Söylemiştik demeyeceğim ama buradaki seviyeler bunlar."