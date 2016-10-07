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Spor

Fatih Terim UEFA'nın en iyi 11'inde

UEFA, yaptığı değerlendirmeler sonucu kariyerine teknik direktör olarak devam eden eski futbolculardan kurulu en iyi 11'i açıkladı

07 Ekim 2016 17:01

UEFA, kariyerini teknik direktör olarak sürdüren eski futbolculardan oluşan en iyi 11'i oluşturdu. Kadroda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de yer aldı.

NTV'nin haberine göre, UEFA, yaptığı değerlendirmeler sonucu kariyerine teknik direktör olarak devam eden eski futbolculardan kurulu en iyi 11'i açıkladı. 

UEFA'nın açıkladığı en iyi 11 şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Kaleci: Julen Lopetegui (İspanya)

Savunma: Danny Blind (Hollanda), Gareth Southgate (İngiltere), Fatih Terim (Türkiye), Lars Olsen (Danimarka)

Orta Saha: Gordon Strachan (İskoçya), Didier Deschamps (Fransa), Robert Prosinecki (Hırvatistan), Martin O’Neill (Kuzey İrlanda)

Forvet: Andriy Shevchenko (Ukrayna), Marians Pahars (Letonya)

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