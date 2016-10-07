Fatih Terim UEFA'nın en iyi 11'inde

UEFA, kariyerini teknik direktör olarak sürdüren eski futbolculardan oluşan en iyi 11'i oluşturdu. Kadroda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de yer aldı.

NTV'nin haberine göre, UEFA, yaptığı değerlendirmeler sonucu kariyerine teknik direktör olarak devam eden eski futbolculardan kurulu en iyi 11'i açıkladı.



UEFA'nın açıkladığı en iyi 11 şu isimlerden oluşuyor:



Kaleci: Kaleci: Julen Lopetegui (İspanya)



Savunma: Danny Blind (Hollanda), Gareth Southgate (İngiltere), Fatih Terim (Türkiye), Lars Olsen (Danimarka)



Orta Saha: Gordon Strachan (İskoçya), Didier Deschamps (Fransa), Robert Prosinecki (Hırvatistan), Martin O’Neill (Kuzey İrlanda)



Forvet: Andriy Shevchenko (Ukrayna), Marians Pahars (Letonya)