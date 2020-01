Fatih Terim: Tutturdunuz Ozan'ın saçı...

A Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim Hırvatistan maçında Luka Modric'in şutunu engellemek yerine saçını düzelten ve spor kamuoyunda eleştirilen Ozan Tufan için "Tutturdunuz Ozan'ın saçı diye, bu durumu dikkate almadım Ozan ile konuşmadım bile" dedi. Emre Mor'un Modric ile fotoğraf çektirmesine de Terim "Emre neden fotoğraf çektirmiş. İyi etmiş de çektirmiş. Bana 7 Hırvat oyuncunun Iniesta ile fotoğraf çekildiği söylendi. Ben de 'bizim bütün takım çektirsin' dedim. Bundan sempatik bir şey mi var. Maç bitmiş adam hayranlığını belli ediyor." şeklinde konuştu.

NTV'de yer alan habere göre, A Milli Takım'ın Fransa'nın Saint Cyr sur Mer bölgesinde yaptığı kampta basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Terim, 1-0 kaybedilen Hırvatistan maçındaki performansın üstüne çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "İspanya maçı çok zorlu geçecek ama her müsabaka sahada oynanıyor. Hırvatistan maçının çok üstüne çıkmazsak İspanya ile baş edemeyiz. Herkes bunun bilincinde. Biz değil, İspanya ile İtalya, İngiltere, Fransa veya Almanya da baş edemez." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, İspanyol gazetecilerin kendisine rakiplerinin çok iyi pas yaptığını söylediğini belirterek, "Bunu önleyebilen var mı? İspanya'nın son 10-15 yılda oynadığı maçlarda bunu yapan yok. Burada seviyenin yüksek olduğunu ve normal performansların yeterli olmayacağını söylemiştim. Daha üstüne çıkmamız gerektiğini belirtmiştim. Ümit ediyorum hepimizin beklediği gibi bir Türkiye-İspanya maçı olacaktır. Hırvatistan maçındaki bazı şeylere dokunmamız lazım. Sadece savunarak olmaz. Ben, takımıma '18 önünde kalıyoruz. Gelene gidene vuruyoruz' demedim, diyemem. Hiçbir zaman inancımdan ve felsefemden vazgeçmedim." ifadelerini kullandı.



"Hırvatistan yenilgisi hepimizi üzdü"



Fatih Terim, grubun ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 yenildikleri için çok üzüldüklerini anlatarak, "Öyle bir kulüp takımı havası verdik ki bunun dışında bir takım görmek herkesi üzdü." dedi.



Türk Milli Takımı'nın doğal reaksiyonu sahada gösteremediğini kaydeden Terim, "Bana göre herkesi hayal kırıklığına uğratan ve üzen, buradaki kabullenmişlik veya birçok şeyi yapan ama burada yapamayan, bunu yapamazken de kendi doğal reaksiyonunu sahada göstermeyen bir takım olduğumuz için. Kulüp takımı gibi olduğumu için verdiğimiz görüntü hepimizi üzdü. Milli takımlarda kulüp takımı gibi olmak zordur. Biz onu başarmıştık. 29. dakikada Ozan'ın girdiği pozisyon gol olsa netice farklı olabilirdi ama bu kötü oynadığımızı değiştirmez." şeklinde görüş belirtti.



Hırvatistan maçının ilk yarısında bir takım bütünlüğü sergilediklerini dile getiren Fatih Terim, şöyle devam etti:



"İlk yarı bir takım bütünlüğü vardı. Her ne kadar rakip geldiği zaman bizi üzse de tek net pozisyon bizim, onların değil. Bizden daha iyi oynadıkları kesin ama bir bütünlük arz ettik. İkinci yarı ortaya beğenmediğimiz bir tablo çıktı. Yine de son dakika Hakan Balta doğru göğsüne alsa sonuç 1-1 olurdu. Bu sadece bize bir puan aldırır. Keşke öyle olsaydı da yaralarımızı böyle sarsaydık. Hırvatistan maçında geri düştükten sonra, bir başkaldırı ve isyan göremedim. Biz, çok geri düştük ama bir refleksimiz vardı. Onu göremedim."





"Birçok sıkıntımız olduğu gerçek"





Türkiye Futbol Direktörü Terim, turnuva öncesinde birçok sıkıntı yaşadıklarının altını çizerek, başarısızlık durumunda eleştirileri göğüsleyeceğini söyledi.



Kendi psikolojik durumunu değerlendirirken, "Ben, aslan gibiyim." diyen Fatih Terim, "Oyuncularımla da övünüyorum, gurur duyuyorum. Mağlup olsalar da hesabı ben vereceğim. Onların sıkıntıya düşmesi gereken hiçbir konu yok. Onlara buranın podyum olduğunu söyledim. 'Çıkın en iyi yürüyen siz olun' dedim. Buradan Türkiye büyük takımlara 3-5 oyuncu daha vermeli. Bu her dakika gelen bir fırsat değil." görüşlerini aktardı.



Diğer takımlara oranla dezavantajlı olduklarını vurgulayan Fatih Terim, şunları kaydetti:



"İspanya maçının ikili mücadelelerinde daha farklı olacağımızdan eminim. Diğer ülkelere oranla büyük dezavantajlarımız bulunuyor. Hala transferi süren arkadaşlarımız var. Diğer ülkelerde de transfer var ama bizimki kadar çalkantılı geçmiyor. Az süre alan arkadaşlar ile başka problemlerimiz var. Turnuvaya turnuvada değil daha önce hazırlanılıyor. Fizik ve psikolojik bakımdan bazı oyuncularımızın şanssızlığı ve bizim de talihsizliğimiz, sıkıntılı bir yıl yaşamamız. Tüm bunlara rağmen takım olabilmiş bir ekipten bahsediyoruz. Birçok sıkıntımız olduğu bir gerçek. Fiziği hallederiz ama daha önceden hazırlanmak lazım. Sebep falan aramıyorum. Sonunda 'arkadaşlar hata bizim' der, bütün eleştirileri canı gönülden göğüsleriz. Oyunculara dokunulmasını istemem ama dezavantajlı bir durumda geldiğimiz bir gerçek."

"Ozan ile konuşmadım bile"



Terim, Hırvatistan maçında gol yemeden önce saçını düzelttiği için özellikle Alman basınında eleştiri konusu olan Ozan Tufan ile görüşmediğini ve durumu önemsemediğini belirtti.



Ozan Tufan ve Emre Mor ile ilgili haberlere değinen Terim, "Tutturdunuz Ozan'ın saçı. Emre neden fotoğraf çektirmiş. İyi etmiş de çektirmiş. Bana 7 Hırvat oyuncunun Iniesta ile fotoğraf çekildiği söylendi. Ben de 'bizim bütün takım çektirsin' dedim. Bundan sempatik bir şey mi var. Maç bitmiş adam hayranlığını belli ediyor." şeklinde konuştu.



Sosyal medyada olayların ele alınış şeklini eleştiren Fatih Terim, "Bu durumu çok dikkate almadım. Ozan ile konuşmadım bile. Hepimiz bir şekilde yaklaşıyoruz. O adam da böyle yaklaşmış. Sosyal medya öyle bir mecra ki, birisi bir kuyuya bir taş atıyor, birden bire gündem oluyor. Esasında gülüp geçebilsek çok daha zevkli olacak. Dünyanın her yerinde kazanırsanız örtülüyor, kaybedersen bir şey bulunuyor. Biz de o arkadaşımıza haber yollayalım, 'önden biraz kestirdik' diyelim." ifadelerini kullandı.

"Futbol, bu kadar büyük mevzu edilecek bir şey değil. Buraya bir oyuna geldik." diyen Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eyfel Kulesi'nde Türk bayrağını gördük. Türk Milli Takımı bu başarıyı elde etmese nerede görecektik. Burada ne işimiz var, 3-4 kişi gelip, 'keşke bizim takımımız da olsa' diye yazıyorduk. Bulduğumuz değerlerle yetinelim. Ümit ederim bu turnuva sonuç ne olursa olsun hepimizin bir yerden start alması adına milat olur. Hepsini yendik, olduk şampiyon. Dönünce her şey yerli yerinde mi, sahalarımız düzgün mü, kavgasız bir maç var mı, takım yapan başkanlar, sahaya gelmeyen seyirciler... Bunların hepsi değişecek mi? Futbolun daha güzel oynanması için hepimizin el birliği ile hareket ettiğimiz bir ortama mı dönecek. Muhakkak başarıya ihtiyacımız var. Bunun için her şeyi yapacağız. Bazı şeylerin değişmesi için bazen neticeler kafi gelmiyor. Mesele biz her şampiyonaya gelebiliyor muyuz? Hep abartılı cümleler kuruyoruz. Biraz daha gerçekçi olmalıyız. Kendi düzenimizi sağlayan bir ortama dönmeliyiz. Ekonomik, idari ve teknik olarak tavana vurmamız gerekiyor ki her şampiyonadan ümitli olalım."



Her kulüp antrenöründen ve her milli takım teknik direktöründen Avrupa şampiyonluğunun istendiğini aktaran Terim, "24 antrenörü ve kadroları koyduğunuzda biraz adaletsiz değil mi? Ben işin daha derinindeyim. Bir takım şeyleri değiştirmek için geç kaldık. Hiç olmasa bu şampiyona herkesi harekete geçirmeli. Bu sene bütün sahalardan şikayetçiydik. Türkiye, müthiş bir atılımda. 33 tane stat yapılıyor. Avrupa Şampiyonası'nı organize eden bile 2-3 tane yapmıştır. Saha zemini, seyirci, idare, ekonomi, teknik hepsi kötü. Bunları konuşmaktan da artık herkese gına gelecek. Olaya bu açıdan bakarsak neyin nereye nasıl geldiğini anlarız." açıklamasında bulundu.

"Arda için kolay bir yıl değildi"





Fatih Terim, Hırvatistan maçında beklenen performansı sergileyemeyen Arda Turan'a sahip çıktı.



Arda'nın altı ay futbol oynamadığını ve zor bir süreç geçirdiğini dile getiren Terim, şunları kaydetti:



"Arda'da performans düşüklüğü olabilir. Arda, hiç geçirmediği kadar zor bir yıl geçirdi. Onun için hiçbir şekilde kolay bir yıl değildi. Tolere edilmesi çok zor bir yıl geçirdi. Altı ay oynamamasını doğru buldum. Siz olsanız gider miydiniz? Bugün Türkiye'nin en büyük transferini yapmıştır. Gelmiş geçmiş en önemli yerdedir. Ne kadar antrenmana alırsanız alın maç gibi olmaz. Buna rağmen tüm eleme maçlarında oynattım. Gidemezsek, önce ben sonra Arda yandık... 'Nereden çıktı bu Arda, başka biri varken' derlerdi. Hocasıyım, benim oyuncum. Seneye Arda'nın çok daha müthiş olacağını düşünüyorum."



"Oğuzhan çok güvendiğim bir oyuncu"



Hırvatistan maçında Oğuzhan Özyakup'un taktiksel nedenlerle oyundan alındığını belirten Terim, Beşiktaşlı oyuncunun A Milli Takım için çok önemli olduğunu vurguladı.



Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'a çok güvendiğini aktaran Fatih Terim, "Tamamen taktiksel bir tercihti. Oğuzhan, en az top kaybeden oyuncumuz. Benim çok güvendiğim bir oyuncu. Dün Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup ve Hakan Çalhanoğlu ile görüştüm. Onlardan çok şey bekliyorum. Oğuzhan, rakip yarı alanın her tarafında oynayabilir. Sahanın içinde oyuna müdahale etmeden, oyuncu değişikliği yapmadan bazı oyuncuların yerlerini değiştirmek büyük bir kardır. Defansif bazı şeyleri de isteyeceğiz. Bu, onların geleceği için. Oğuzhan, benim yetenekli bir oyuncum." diye konuştu.



Fatih Terim, Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Emre Mor'un İspanyol Marca gazetesi tarafından yeni Arda Turan olarak yansıtılmasının sorulması üzerine, "Emre Mor, Borussia Dortmund'u seçti ve doğru yaptı. Neden bizim takımlarımızdan biri için demiyorum. Doğru bir ekol, doğru bir yetiştirme yeri. Doğru oynamasını öğrenmesini, çok çalışması gerektiğini söylüyorum. Bunu da yapacaktır ama hemen Arda'nın önüne geçilmesine müsaade etmemeliyiz. Birden bire 'yaşasın bilmem ne' çok yanlış bir şey. Arda bir markadır. Bunu Marca gazetesine söylemek lazım. Emre önce Arda kadar iş yapacak sonra Arda'yı geçecek. Bunlar gayet doğal ama ötekine haksızlık etmeyelim." diyerek sözlerini tamamladı.