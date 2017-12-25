Fatih Terim – TFF davası başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun Temmuz ayında görevine son verdiği teknik direktör Fatih Terim ile ilgili tazminat krizi konusunda Terim tarafından açılan davanın ilk duruşması yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile anlaşan eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in 3.5 milyon euroluk (12 milyon 950 bin TL) tazminatını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonuna açtığı davanın ilk duruşması yarın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi İş Mahkemesi’nde görülecek.

15 Kasım 2013’de TFF ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ancak 26 Temmuz 2017’de TFF yönetim kurulu tarafından görevine son verilen Fatih Terim’in Beykoz icra müdürlüğü üzerinden yaptığı taleple başlayan yasal sürecin ilk raundu yarın İş mahkemesinde gerçekleşecek. Terim’in iki kez ihtarname çekerek yaptığı talebe itiraz eden futbol federasyonu tecrübeli teknik adamın federasyonu mahkemeye vermesinin ardından İstanbul’un önemli hukuk bürolarından Karaahmetoğlu Hukuk Bürosu ile anlaştığı öğrenildi.

Terim Kazanırsa 59 milyon TL kazanmış olacak

2013 yılının kasım ayında TFF ile yıllık 3.5 milyon euro sözleşme imzalayan Fatih Terim milli takımda toplam 43 karşılaşmaya çıkarken bu dönem içinde futbol federasyonunun tecrübeli teknik adama sadece maaş olarak 46 milyon TL ödediği belirlendi. 2017’nin ocak ayına kadar maaşını merkez bankası euro kuru üzerinden alan Terim ile TFF’nin ocak ayında bu kuru 3.70 TL olarak sabitleyen ek bir sözleşme imzaladığı öğrenildi. Federasyonun davayı kaybetmesi halinde 44 aylık bir dönem için Terim’e ödediği toplam para yaklaşık 59 milyon TL’yi bulmuş olacak.