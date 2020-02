Fatih Terim: Taraftarlarımız merak etmesin, biz gerekli yerlere gerekli şeyleri düşünüyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın bugün Zürih'te yaptığı antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim, "Taraftarlarımız merak etmesin. Biz gerekli yerlere gerekli şeyleri düşünüyoruz. Nasipse alacağız" dedi.

İyi bir takım oluşturmak istediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Avrupa, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi için iyi bir takım oluşturmalıyız. İşin ekonomik kısmında bunun için uğraşıyoruz. Gelirini giderini doğru yönetecek bir spor aklı da oluşturmak istiyoruz. İşin gelirini giderini doğru yöneten bir spor aklı oluşturmak zorundayız. Bunu da çok önemsiyorum. Başkanımız, yönetimimizi ve Galatasaray'ı zora sokacak bir istekte bulunmayız. Sadece işin teknik kısmını değil, işin ekonomik kısmını da, FFP'ye zarar gelecek bir şey yapmamak adına da geliri gideri iyi ayarlamamız lazım. Böyle baktığımızda 31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Dünya Kupası'nın oynanması ve bitmesi önemli bir etkendir. Bir önemli faktör de, kulüpler sezon başı gider, dönüşte kadrolarını tespit ederler. Bu da bizim sabırla ilerlememizi gerektiriyor. Zaten bonservisinin parasını veremeyeceğimize göre satmadan, yapamayız" dedi.

"Taraftarlarımız merak etmesin, gereken şeyleri düşünüyuoruz"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Fatih Terim şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız merak etmesin. Biz gerekli yerlere gerekli şeyleri düşünüyoruz. Nasipse alacağız. Bizim için en uygunu, hem ekonomik olarak hem de bize yarayacak olması halinde alacağız. Biz eğer birini satıyorsak, birini de alıyorsak muhakkak bir bildiğimiz vardır. Çünkü bizim dayanağımız çok basit, öncelik Galatasaray olduğuna göre, ona göre davranacağız. Birleşmeler, kavuşmalar ne kadar doğalsa, vermeler de bu kadar doğal olmalı. Sürpriz yapıyoruz. Galatasaraylılar sürprizleri severler. Muhakkak gönlümüz istiyor ki mevcut kadroyu koruyalım ama olmazsa da ona göre bir takım yapacağız. Ben de isterim yarın sabah tüm transferler burada olsun, bir defada anlatalım futbol anlayışımızı ama öyle olmuyor maalesef. UEFA'nın da koyduğu 21'le elimizi daralttığı da bir gerçek. Ona göre de hareket etmek zorundayız. Bir daha böyle bir şey görmemek ve yaşamamak için. Transferimiz biraz sürpriz oldu. Transfer gizli yapılır. Bundan sonra inşallah havalimanında karşılamayı da kaldırırız, giderken yolcu ederiz. Mesele odur."

"Benim hayalim Galatasaray'a değer katan bir akademi"

Galatasaray'a değer katan bir akademi kurmak istediklerini belirten Terim, "Galatasaray'a değer katan bir akademi, hayalim. Bunu yavaş yavaş kuruyoruz. Bu akademiye değer katan yetenekli oyuncular bulmak zorundayız. Bu sene bunu Ozan'la kullanacağız. Burada yok maalesef, onun için önemsiyordum. Önemli bir mesafe katedecekti. Stoperle ilgili başka bir karar almamıza da neden olabilirdi. Akademimiz ve genç oyunculardan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

"Her sene minimum bir oyuncu çıkartma kuralmızı gündemde"

Altyapıya önem verdiklerinin altını çizen Fatih Terim, "Her sene minimum bir oyuncu kuralımız da gündemdedir. Her geldiğimizde birileri çıktı. Mutlaka çıkmalı. Ümit Davala ve Necati Ateş yoklar bugün. Bir yere gönderdik. Verdiğimiz önem devam edecek. Eğer altyapınız varsa, buradan bir şey çıkmak için olmalı. Her geldiğimizde birilerini Galatasaraylıların önüne koyduk. Bazıları yıldız oldu, bazıları yıldız altı oldu ama Galatasaray'a hizmet ettiler. Oranın amacı da bu. Bir tane çıkmalı minimum, fazla çıkarsa daha iyi" ifadelerini kullandı.

"Yedek kalecinin Türk olmasını istiyoruz"

Yedek kaleci konusunun gündemde olup olmadığı sorusuna yanıt veren Terim, "Arıyoruz. Bazı konuşmalarımız var. Memnun olacağız, her Galatasaraylı kuralı bildiği için 13'üncü yabancımızı aldığımızı, bir hakkımız kaldığını biliyor. Bazılarının yerlerinin değişebileceklerini de biliyorlar. Böyle baktığımızda kalecinin Türk olması da önem arz ediyor. İki seçenek var. Tecrübeli kaleci, iki numarayı kaldırabilecek bir isim. Bir de genç bir yetenek olabilir. Onu da değişik maçlara koyarak hazırlayabiliriz. Bizim de gençlerimiz var, onları da göreceğiz. Böyle olunca yabancı hakkımızı başka yerlere kullanabiliriz. Türk oyuncu aradığımız doğrudur. Ama kolay olmuyor" diyerek sözlerini noktaladı.