Fatih Terim: Takıma sakatlar ordusu diyebiliriz ama başlarında bir kumandan ve 50 bin de cephanemiz var

Galatasaray Spor Kulübü teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nca Schalke 04 ile oynayacaklar karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu.

Terim, takımdaki sakatların mazeret olmadığını vurgulayarak, "Takımımıza sakatlar ordusu diyebiliriz ama hala ordu diyorsak ve başlarında da bir kumandan varsa geriye cephane kalıyor. 50 bin de cephanemiz var; taraftar. Demek ki hala savaşabiliriz. Ağlamaya sızlamaya gerek yok" dedi.

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Terim'in açıklamaları şöyle:

- Takımımıza sakatlar ordusu diyebiliriz ama hala ordu diyorsak ve başlarında da bir kumandan varsa geriye cephane kalıyor. 50 bin de cephanemiz var; taraftar. Demek ki hala savaşabiliriz. Ağlamaya sızlamaya gerek yok.

- Schalke çok iyi bir takım. Onları analiz ettik. Ligindeki sıralaması kimseyi yanıltmasın, o sıranın çok üstünde olabilecek bir takım. Porto ve Lokomotiv maçları da bunu gösteriyor.

- Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını rica ediyorum. Yanımızdan ayrılmasınlar. İlk devrenin gruptaki son maçı olacak. Hataları hoş görsünler. Onlara ihtiyacımız var.

- Kaybedince üzülürüm tabii ki ancak çok çabuk lider halime dönmem lazım. Ben mutsuz olursam takım da öyle olur. Henüz liderken üzülecek bir şey yok.

- Futbol hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. 40. dakikada değişiklik hakkımız bitti. 11'e 11 oynuyorduk ama takım öyle bir ruha girdi ki sanki 1 kişi eksik oynuyoruz. Sert oynarsam, bire bire girersem ve sakatlanırsam takımı yalnız bırakırım gibi bir psikolojiye girdiler.

- Her dakika yeni bir şeyler karşılaşabiliriz. Ben 'Bu nasıl başımıza geldi' diye yakınacak biri değilim. Gece geldim maçı izledik burada. İzlemesi en zor maç buydu.



- Buradan da UEFA'ya söyleyeyim; 14 saat havada kalıp, bir gün antrenmana çıkıp maça çıkarsan başına bunlar geliyor.



- Sakatlıktan herkes korkar ama ben başka türlü korkuyorum. Eğer bir takımın güveni ve hırsı yoksa korkarım. Böyle bir sakatlık beni korkutur, onun dışında bir sakatlıktan korkmam.



- Yarınki maç bu grubun kader maçı değil. 3. maçta 1 puanla kalıp grubu 10 puanla bitirmiştik biz. Kader maçı değil ama kazanmanın, kaybetmenin ve beraberliğin çok önemli olduğu bir maç olduğunu söyleyebilirim.

- Allah korusun bu maçı kaybetsek de 3 maçımız var. Biz kaybettiğimizde yenilmeyiz, pes ettiğimizde yeniliriz.