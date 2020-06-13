Fatih Terim stoper ikilisini belirledi

Galatasaray’da gözler tamamen Çaykur Rizespor deplasmanına çevrilmiş durumda. Teknik direktör Fatih Terim'in, stoperde Ahmet Çalık ve Ryan Donk ikilisine görev vermesi bekleniyor.

Fatih Terim dünkü antrenmanda oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, kritik mücadeleye dair uyarılarda bulundu.



Geçtiğimiz yıl olaylı geçen ve Diagne’nin 90+2 ile 90+7’nci dakikalarda attığı gollerle gerilim dolu karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda en zorlu virajı geride bırakmıştı.

Terim, Rize karşısında sahaya süreceği ilk 11’i de büyük ölçüde belirledi. İleri üçlüde Feghouli, Falcao ve Onyekuru’yu kullanacak olan Terim, orta sahada Lemina, Seri ve Belhanda üçlüsüne şans tanıyacak.



Beklerde Mariano ile Saracchi, stoperde ise Ahmet Çalık ile Donk görev yapacak. Kale yine Muslera’ya emanet olacak.



Emre Akbaba, Ömer Bayram, Andone ve Adem gibi jokerler ise skorun gidişatına göre devre arasında veya ikinci yarıda oyuna dahil edilecek.