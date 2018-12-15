Fatih Terim şikâyet etmişti; Yargıtay, Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki kararı bozdu

Yargıtay, Fatih Terim'in şikayeti üzerine açılan davada, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a 10 ay, köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ise verilen 2 yıl hapis cezasını 'ölçüsüz' bularak bozdu. Yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

Skor’dan Ümit Türk’ün haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in şikayeti üzerine, Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan dava açılmıştı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada Ünal Aysal’a 10 ay, Rasim Ozan Kütahyalı ise 2 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, “Hakaret” suçundan ise Rasim Ozan Kütahyalı’yı günlüğü 50 TL’den 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay kararı bozdu: Açıklanan mesajlar kamuyu aydınlatmak içindi

Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı ölçüsüz bularak Kütahyalı ve Aysal lehine bozdu. Kararda, Kütahyalı’nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı belirtilerek, “Galatasaray Başkanı olan diğer sanık Ünal Aysal’ın eylem itibariyle gündemde ve kamuoyunun ilgisinde olan konu ile ilgili zıt açıklamaların yapıldığı bir ortamda sanık tarafından kimin doğru söyleyip söylemediği yönünde kamuyu aydınlatmak için Terim ile Aysal arasında geçen mesajlaşma içeriklerini haber vermesi eyleminde basın özgürlüğü kapsamında hareket ettiği gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verildiği” ifade edildi.

Aysal’ın paylaştığı mesaj içerikleri günlük konuşmalar

Kararda Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal’ın Terim ile olan yazışmalarını Rasim Ozan’a vermesi eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmesi nedeniyle haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği ayrıca konuşma içeriklerinin günlük hayata ilişkin olduğu bu nedenle de özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturmadığı ifade edildi. Ayrıca, Aysal’a verilen kısa süreli hapis cezasının ise sanığın 65 yaş üstünde olması ve daha önce sabıkasının bulunmaması nedenleriyle adli para cezasına çevrilmesinin gözetilmediği kaydedildi. Yargıtay bu gerekçelerle yerel mahkemenin kararının bozularak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

30 Eylül 2013’te Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim, aralarında yaptıkları mesajlaşmaların basında yayınlanmasına neden olduğunu iddia ettiği eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile mesajları tv programında açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

2013 yılına ait davaya konu olan mesajlaşmalar:

4 Eylül Çarşamba-Saat 11:31: Ünal Aysal: “Hocam aradım ulaşamadım , 60. Yaşın da sana mutlu ve huzurlu bir ikinci 60 yıl daha diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Selam ve sevgiler.”

6 Eylül Cuma-Saat 18:56 (Andorra maçı öncesi):

Ünal Aysal: “Hocam bu akşam için bol şans diliyoruz. Allah kolaylık versin.”

Fatih Terim: “Teşekkürler başkanım..”



6 Eylül Cuma-Saat 22:54 (Andorra maçı sonrası):

Ünal Aysal: “Tebrikler hocam, herşey gönlünce olsun. Çok zevkli bir maç oldu. Takım uykudan uyanmış gibi idi. Devamı artık Romenlerin başına. Sevgiler”



Fatih Terim: “Teşekkürler başkan inşallah dediğiniz gibi olur, romanyaya beklerim, ssvgiler..”



10 Eylül Salı-Saat 20:59 (Romanya maçı öncesi):

Ünal Aysal: “Hocam başarılar.. Allah yardımcımız olsun..”

Terim’den gözüken bir YANIT yok..



10 Eylül Salı-Saat 23:00 (Romanya maçı sonrası):

Ünal Aysal: “Hocam Süper netice.. Eline sağlık, darısı haftaya Real Madrid.. Tebrikler, Seni ve Bütün ekibi gönülden kutluyorum.. Selam ve sevgiler..”

Terim’den gözüken bir YANIT yok..

13 Eylül Cuma-Saat 15:08 (Antalya maçı öncesi):

Ünal Aysal: “Hocam bu akşam için başarılar diliyorum..”

Terim’den gözüken bir YANIT yok..



13 Eylül Cuma-Saat 22:36 (Antalya maçı sonrası):

Ünal Aysal: “Hocam geçmiş olsun.. Telafi ederiz, daha yolumuz uzun..”

(ertesi gün, 12:36)

Fatih Terim: “Sağol başkan, iimdi gördüm teşekkürler..”



17 Eylül Salı-Saat 20:53 (Real maçı öncesi):

Ünal Aysal: “Hocam başarılar..”

Terim’den cevap yok..



19 Eylül Perşembe-Saat 11:31 (Terim’in yok dediği mesaj)

Ünal Aysal: “Hocam sana ulaşamıyorum beni ararmısın, bir araya gelip konuşmak istiyorum. Saat 18 gibi orada isen Floryaya uğrayabilirim..”

Terim’den cevap yok..