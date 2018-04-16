"Fatih Terim, Selçuk İnan'ı muhtemelen Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın kankası diye oynatmadı"

Habertürk yazarı Halil Özer, dün (15 Nisan 2018) oynanan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi. Özer, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Selçuk İnan'ı oyuna almamasıyla ilgili olarak "Muhtemelen Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun kankası diye oynatmadı" dedi.

Özer, "Riske giren kazanır korkan kaybeder" başlığıyla yayımlanan (16 Nisan 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu da çok doğaldı. Yerine oynayan Donk topa daha sert giren bir futbolcu. Terim de rakibine, orta alanda topla iyi olan futbolculara sıkı ve sert baskı yapmak istiyordu. Sanıyorum Selçuk’un özellikle Arda ile Emre’ye bu sertliği yapamayacağını düşündü. Bence haklıydı da. Muhtemelen Selçuk, Alanya maçında oynayacaktır. Terim dün bütün doğru kararları ile maçın kader adamı oldu."