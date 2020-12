Fatih Terim: Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını bilmiyorum; kimsenin ne arkasında ne de yanındayım

Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maç esnasında sıkıntılar yaşasalar da kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Kazanacağımız maçları kaybetmek, pandemi döneminde başımıza gelmeyen kalmadı. Böyle bir ortam olunca oyuncularımız biraz tedirgin veyahut 'ya yine mi' psikolojisi içinde. Kolay değil bu" dedi.

Fatih Terim, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sıkıntılar olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"VAR, var olmak için yani futbolu var etmek için geldi ama maalesef o da sayısal fazlalık kamera fazlalığı olmasına rağmen şikayetler arttı. Bende VAR'ın olması yönünde oyumu kullanmama rağmen bu gidişle olaylar başka tarafa evrilecek gibi geliyor bana. VAR garantiye girmek için bulundu ama onunla beraber daha da enteresan işler oluyor."

Kendisinin defalarca Galatasaray taraftarından kopartıldığını dile getiren Terim, şunları kaydetti:

"Kaybettiğinizde suçlu tek kişi ama kazandığınızda kazanan herkestir bizde de böyle oldu. Şimdi ben defalarca Galatasaray ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Hem de nasıl kopartıldığımız da çok açık. Sonrasında haklılığımız ortaya çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı Galatasaray'da. Devamlılık çok daha başka başarılar getirebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına bir söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimin nasıl olduğunu bilir. Ben iki, üç senedir burada olan biri değilim 50 senedir bu camianın içindeyim ve her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bir şekilde bu sefer gelirken onlara bir söz verdim ve bu sözümü tutmaya çalışıyorum. Herkes benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen benim için as olan Galatasaray ve taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyorum. Her şeyin farkındayım, yine söylüyorum benim Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki kimsenin ne arkasında ne de yanındayım."