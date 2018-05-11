Fatih Terim, şampiyonluğun parolasını belirliyor

Spor Toto Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken 69 puanla zirvede bulunan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanacak mücadeleye son derece hırslı bir şekilde hazırlanıyor.

2017-2018 sezonunun son iç saha maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar kendı sahasında oynadığı 16 maçta 15 galibiyet 1 beraberlik elde ederken Evkur Yeni Malatyspor maçında bu istatistiği sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta sakatlığı sebebiyle Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Mariano antrenmanın belli bir bölümünde takımla birlikte çalışırken, buna karşın Terim'in sağ bek mevkisinde Linnes'e şans vermesi bekleniyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; öte yandan Serdar Aziz tedavisinin ardından kendisine verilen özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken Terim'in tercihini Maicon'dan yana kullanma ihtimali son derece yüksek.

Rakibin güçlü ve zayıf yönlerini oyucularına ezberleten Terim'in, özellikle kontrataklara dikkat edilmesini isterken, yan toplar konusunda da ekstra çalışmalar yaptırdığı öğrenildi.

Feghouili'nin cezası nedeniyle oynayamayacak olması gözleri Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin'e çevirdi. Terim'in tercihini Sinan'dan yana kullanması bekleniyor.

Akhisar maçında cezasından dolayı oynayamayan Belhanda'nın dönüşü Terim'in elini güçlendirdi. Tecrübeli teknik adam özellikle hücum bölgesinde topun kontrolünün kendilerinde kalmasını isterken bu konuda görev Belhanda'ya düşüyor.

Son 2 hafta'da 2 penaltı vuruşundan yararlanamayan Gomis ise bireysel olarak ekstra antrenmanlar yaparak son derece hırslı bir şekilde krtik karşılaşmaya hazırlanıyor.