Fatih Terim: Rodrigues'i satmayın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon elde ettiği şampiyonluğa 9 gol, 10 asist ile katkı veren Garry Rodrigues'in satılmasına karşı çıktı. Terim'in İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak'a, ''Çok yüksek rakamlar teklif edilmezse Rodiriguez'i satmayın'' dediği ifade edildi.

UEFA ile yaptığı anlaşma dolayısıyla Sarı-Kırmızılılar yalnızca sattığı oyunculardan gelecek parayla transfer yapabilecek. Bu sebeple birçok oyuncunun iyi teklif gelmesi halinde gönderilmesi konuşulurken Fatih Terim, Rodrigues'in satışına karşı çıktı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü, Abdürrahim Albayrak ile yaptığı görüşmede Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek Yeşil Burun Adalı futbolcunun gönderilmesini istemediğini iletti.

Böylece İngiltere kulüplerinin ilgisi olduğu bilinen 27 yaşındaki futbolcunun bu sene gitme ihtimalinin rafa kalktığı öğrenildi.

Kalmak istiyor

Rodrigues'in İngiltere'ye gitmeye gönüllü olmadığı ifade edilirken, tecrübeli oyuncu verdiği demeçlerde Galatasaray'da kalarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini vurguladı.

Tecrübeli oyuncunun performansı geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in gelişiyle yükseldi, 9 gol 10 asistlik performans gösterdi.