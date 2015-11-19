Fatih Terim protestoya karşı film çekecek

Türkiye-Yunanistan maçında bazı taraftarların Yunanistan milli marşını protesto etmesi ve Paris'teki terör saldırılarında ölenlerin anısına yapılan saygı duruşunu ıslıklaması Fatih Terim'den büyük tepki gördü. TFF yetkilileri ile konuyu görüşüp önemli kararlar alan Terim, halkı doğru yönlendirme adına milli futbolcularla kamu spotu reklam filmi çekecek. Protestolara en sert tepkiyi veren isimlerin başında kuşkusuz Fatih Terim geliyordu.

Hürriyet’in haberine göre, “Ne oluyor bize? Kendimize istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmayın. Ölmüş insanlara saygı duruşu yapıyoruz. 1 dakika sabredemiyor muyuz? İstiklal marşı bu.. Lütfen” diyerek tepkisini gösteren Türkiye Futbol Direktörü Terim, bununla da yetinmedi. Hemen federasyon yetkilileri ile bir araya geldi.

“Türkiye’nin imajının Avrupa’da düzeltilmesi adına harekete geçmeliyiz” diyen Fatih Terim ve federasyon yetkilileri şu önlemleri almaya karar verdiler:

Saygı duruşu ve ulusal marşlara dikkat çekilecek

1-) Her maç öncesi düzenlenecek basın toplantılarında Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, ‘saygı duruşu ve ulusal marşlara saygı’ konusuna dikkat çekecek.

2-) Bu konuda broşürler basılacak, maç öncesi tribünlere dağıtılacak ve anonslarla bu kampanya desteklenecek.

3-) Fatih Terim ve oyuncuların yer aldığı kamu spotu reklam filmleri çekilecek ve halka açık alanlar ile TV kanallarında gösterilecek.

Kısa vadede alınacak önlemler bu şekilde. Ancak bir de işin eğitim yanı var. TFF bu konuda okullarla iş birliğini de gündeme getirecek.