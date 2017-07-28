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Fatih Terim Parkı'nın adı değiştiriliyor

Parka Metin Oktay'ın isminin verileceğini açıklandı

28 Temmuz 2017 11:32

Çankaya'daki Fatih Terim Parkı'nın adı değiştiriliyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, parka Metin Oktay'ın isminin verileceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halkın, Fatih Terim Parkı’nın isminin değiştirilmesini talep ettiğini belirtti.

Parka, Galatasaray’ın efsane futbolcularından Metin Oktay’ın adının verileceğini kaydeden Taşdelen, “Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı’nın adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral’a saygıyla.” ifadelerini kullandı.

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