Fatih Terim: Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, küçük de olsa avantaj elde ettiklerini söyledi.



Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada, 3-2 yenilebilecekleri, 3-1 ya da 4-1'e de gelebilecekleri bir karşılaşma olduğunu vurgulayarak, "Sonuç itibarıyla bu da nazar boncuğu olsun bize" dedi.



Karşılaşmada süre almayan, oynamayan birçok oyuncuyu görme fırsatının olduğunu anlatan Terim, şunları kaydetti:



"Bu oyuncularımızın da bu şansı değerlendirmelerini istedim. Çünkü dün akşam itibarıyla transfer dönemi bitti. Dolayısıyla mevcuda bakalım. Elimizdeki arkadaşlarımıza bakalım ve çıkacak 11 veya 11'lerin yanında olalım, onları destekleyelim ki sezon sonuna kadar bu kadroyla gideceğiz. Böyle baktığımızda bu tip maçlarda süre verilen oyuncuların bu fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. Tabii ki kolay değil. Çok uzun süre oynamayan oyuncularımız vardı. Neredeyse 8 ay hiç süre almayan oyuncu var. Sonuçta da Konya'da deplasmanda çeyrek final ve yarı final oynuyorsunuz. Bunu düşündüğümüzde bazı arkadaşlarımızın hataları veya yanlışlarını hoş görmek gerekiyor. Güzel bir maç oldu. Atiker Konyaspor'u, Mehmet Özdilek hocayı ve ekibini tebrik ediyorum. Herkese bir lig maçı gibi güzel bir maç izlettik. İkinci maça kaldı sonuç. Bakalım ne olacak."



Bir gazetecinin "Tur şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Terim, şöyle yanıtladı:



"Galatasaray takımı için 2-2 dışarıda iyi bir sonuç. İstanbul'da 'beraberliğe turu geçebiliriz' şansı olmayacaktır. Orada da kazanmak için golü bulup, korkulu bir rüya görmeyeceğiz. Ben oradaki maçın da güzel geçeceği inancını taşıyorum. Çünkü Konyaspor oynamak istiyor. Güzel bir eşleşme oldu. İstanbul'da da bu zevkli oyun devam edecek. İstanbul'a biz 2-2 dönüyoruz. Küçük de olsa avantajımız var. Ama bu hiçbir zaman maçtan önce 'Evet biz favoriyiz' veya 'eleriz' diyecek bir sonuç değil. Konyaspor'u da gördünüz, her şeyi yapabiliyor."

"Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2 tamamlanan Atiker Konyaspor maçı sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Transfer süreci, lig maratonu ve kupa mücadelesi hakkında konuşan Fatih Terim’in sorulara verdiği yanıtlar şöyleydi:

“Ndiaye zaten yoku. Fernando’nun olmayacağı açık. Transfer süreci sona erdi. Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok bir transfer süreci yaşadık. İhtiyacımız var mıydı, evet. Ama şu anda işin transfer bölümü bitti. Bundan sonraki çıkacak 11'lerin herkes tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bu kadroyla sonuna kadar götüreceğiz. Ndiaye’ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum.”