Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama olmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istediklerini ancak Celta Vigo'nun bu futbolcuyu bırakmadığını açıkladı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep'i 3-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçlar hep zordur. Kazandığımız için mutluyum. Bütün maç boyunca oyunun hakimiydik. Özellikle daha iyi ve diri bir futbol oynadık. İkinci yarıda bir maçta bulunabilecek pozisyon sayısından çok daha fazlasını ürettik. Bulduğumuz pozisyonları atmamız lazımdı. Basit pozisyonlardı. Belhanda da bugün çok iyi oynayanlardandı. 5 Ekim'e kadar ne olur ne biter bilmiyoruz. Ama her oyuncu bizim için kıymetli."

"Okay da çok istekliydi ama kulübü izin vermedi"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, "Okay Yokuşlu'yu istedik. O da çok niyetliydi. Ama maalesef olmadı. Kulübü izin vermedi. Yeni bir takım için, alacağımız oyuncuların bize para kazandırmalarını, son takımlarının biz olmamasını istiyoruz. Elbette fırsat transferiyse yaş önemli değil" ifadelerini kullandı.