T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Terim: Ndiaye'nin kafası karışık olduğu için evinde olmasını söyledim

''Kulübümüzün menfaatleri, oyuncuların menfaatlerinden önce gelir''

27 Ocak 2018 21:49

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Osmanlıspor maçı öncesi kadroya alınmayan Ndiaye ve transfer gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Kendisiyle ben konuştum. Kafasının karışık olduğunu söyleyince evinde olması gerektiğini söyledim'' diye konuştu.

Fatih Terim’in Ndiaye hakkındaki açıklamaları şöyle:

Ndiaye bizim önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’da kendisinden çok şeyler beklediğimiz bir oyuncumuz. Ancak kafasının karıştığı malum. Kendisiyle ben konuştum. Kafasının karışık olduğunu söyleyince evinde olması gerektiğini söyledim. Ancak şunu unutmayalım ki kulübümüzün menfaatleri oyuncuların menfaatlerinden önce gelir ancak kulüp için bir faydası olacaksa kararımı mantığımla veririm. Galatasaray için bir faydası olacaksa, mantığımla karar veririm. Eksiğimiz olduğu belli, herkes transfer soruyor. Ama tüm takımın 3-4 aylık alacağı varken transfer yapamam. Ndiaye’ye sorduk da oynar mısın diye… Oynayamam dedi.

 

ETİKETLER

Fatih Terim AçıklamaGalatasarayNdiaye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24