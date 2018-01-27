Fatih Terim: Ndiaye'nin kafası karışık olduğu için evinde olmasını söyledim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Osmanlıspor maçı öncesi kadroya alınmayan Ndiaye ve transfer gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Kendisiyle ben konuştum. Kafasının karışık olduğunu söyleyince evinde olması gerektiğini söyledim'' diye konuştu.

Fatih Terim’in Ndiaye hakkındaki açıklamaları şöyle:

Ndiaye bizim önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’da kendisinden çok şeyler beklediğimiz bir oyuncumuz. Ancak kafasının karıştığı malum. Kendisiyle ben konuştum. Kafasının karışık olduğunu söyleyince evinde olması gerektiğini söyledim. Ancak şunu unutmayalım ki kulübümüzün menfaatleri oyuncuların menfaatlerinden önce gelir ancak kulüp için bir faydası olacaksa kararımı mantığımla veririm. Galatasaray için bir faydası olacaksa, mantığımla karar veririm. Eksiğimiz olduğu belli, herkes transfer soruyor. Ama tüm takımın 3-4 aylık alacağı varken transfer yapamam. Ndiaye’ye sorduk da oynar mısın diye… Oynayamam dedi.