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Spor

Fatih Terim, Milli Takım'ın direksiyonuna geçti

Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenmana çıktı

03 Eylül 2013 10:21

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 6 Eylül Cuma günü Kayseri'de Andora ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün akşam başladı.

Ay-yıldızlı ekibin ilk antrenmanına, 9 futbolcu katılmazken, çalışmada 15 oyuncu yer aldı.

Orta alanda topla koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla antrenmana başlayan milliler, daha sonra isabetli pasa yönelik dayanıklılık çalıştı. Millilerin antrenmanı, normal maç temposunun uygulandığı yarı sahadaki hücum ve savunma ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

Bu arada, A Milli Futbol Takımı'nın 10 Eylül Salı günü deplasmanda Romanya ile yapacağı maç öncesi, Bükreş'teki Ulusal Arena'nın kötü olan zemininin yenilendiği bildirildi.

A Milli Futbol Takımı, Andora maçının hazırlıklarını, bu akşam aynı tesislerde sürdürecek.

Teknik direktör Fatih Terim, bin 419 gün sonra A Milli Futbol Takımı'nın başında antrenmana çıktı.

Daha önce iki dönem milli takımı çalıştıran Terim, ay-yıldızlı ekiple son antrenmanına, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ermenistan ile yapılan maç öncesinde, 13 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda çıkmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik patronluğunu da 2014 yılının mayıs ayına kadar üstlenen Galatasaray Teknik Direktörü Terim, 3 yıl 10 ay 19 günlük süreden sonra, bir antrenmanda milli takımın başında yer aldı.

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