Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı; Galatasaray hisseleri fırladı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya gelerek Milli Takım'ı bıraktı. Terim'in Galatasaray'a geçeceği söylentileri hisseleri fırlattı.

Fatih Terim'in Galatasaray'a geçeceği iddiaları hisselerin yükselmesine neden oldu. Açıklama öncesi 6,90 liradan işlem gören hisseler yüzde 2.3 artarak 7,06 lira ile güniçi zirvesini gördü. Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri yüzde 1.5'in üzerinde artıda seyrediyor.

İşte Fatih Terim'in karıştığı kavganın görüntüleri: