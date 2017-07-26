A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından Terim'in Milli Takım'ı bıraktığı belirtildi. Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak.

TFF'den açıklama!

Terim'in Milli Takım'daki görevini bıraktığını açıklaması üzerine TFF tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz."

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili, "Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek." dedi.

Bakan Bak, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları kapsamında Türkiye ile İran arasında oynanan voleybol maçını izlemek üzere geldiği Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünde, gazetecilerin Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.



Fatih Terim'in Türk sporuna ve Türk futboluna büyük hizmetler yapmış bir teknik adam olduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:



"Hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli hizmetleri oldu. Futbol Federasyonu ile bir araya gelmişler, son gelişmeleri değerlendirmişler. Görüşmeler çerçevesinde böyle bir karar almışlar. Bu karar hayırlı uğurlu olsun. Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek.

Neler yaşanmıştı?

EURO 2016'da Milli Takım oldukça kötü sonuçlar almış, Fatih Terim, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında 'prim krizi'ne dikkati çekmişti. Selçuk, Arda, Burak ve Caner, bu söylentilerin ardından kadro dışı bırakılmıştı.

Milli Takım kaptanı Arda Turan, Milli Takım'ı taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmış, bu saldırı; Arda'nın Terim ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e tepkisi olarak yorumlanmıştı. Fatih Terim ise olayın olduğu sırada olaylara kayıtsız kalmış, soru sorulduğunda ise 'duymadığını' söylemişti.

Yaklaşık olarak 1 hafta önce Terim, damatlarının mekanının yanındaki işletmenin sahibi ve TFF yedek üyesi Selahaddin Aydoğdu ile bir kavgaya karışmıştı. Terim, Aydoğdu'nun mekanına damatları ile gitmiş, mekanda yaşanan kavgaları gündemi sarsmıştı.

Fatih Terim, olaya açıklık getirmek için bir basın toplantısı düzenlemiş, kavganın "damadının kız kardeşine hakaret ve taciz edildiği" gerekçesiyle söylemişti. Olayın karşı tarafı Aydoğdu ise mekan sınırlarına örülen çitten dolayı olduğunu belirterek, "Fatih Terim'i dövdüğü" iddiasında bulunmuştu.

Son günlerde de eski Milli Takım kalecisi ve Hürriyet yazarı Rüştü Reçber, köşesinde "Fatih Terim'in gururlu bir şekilde Milli Takım'ı bırakması gerektiğini" söylemiş, Terim ise Reçber'e mektupla cevap vererek hakaretlerde bulunmuş, Reçber'e geçmişi hatırlatmıştı.