Fatih Terim: Maçı seyircisiz biliyorduk ama bayağı seyirci var, takımımıza küfür ediliyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi sert ifadeler kullandı. Kendisine ve oyuncularına küfürler edildiğini söyleyen Terim, "Maçı seyircisiz biliyorduk ama bayağı seyirci var, takımımıza küfür ediliyor" ded.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalar yaparken tribünlerden küfür edildiğini söyledi.

"Maçla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama bayağı seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler.. Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür.. Kimsenin hakkı yok" diyen Terim, "Maçı seyircisiz biliyorduk; ancak maalesef seyirci var. Bayağı var. Localar dolu. Çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler. hepsini tespit ediyoruz. Birileri yardımcı oluyor Federasyon'dan. Önce onu bir halledelim. Seyirci yokken bu kadar Galatasaray hocasına oyunculara küfürler" şeklinde konuştu.

Terim, "6222 diye bir şey var ki Galatasaray dün bakanlığa valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir. Buna rağmen bu kadar küfür... Röportaja gelen bir süre hakaret dinliyor. Maçın neyini konuşacağız! Bakarsın ona göre teknik bir şey yaparsın. Dediğim gibi Federasyon'dan da birileri yardımcı oluyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.