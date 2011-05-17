Fatih Terim: Konu Galatasaray olunca gerisi teferruat
Galatasaray'da yeni seçilen başkan Ünal Aysal'ın teknik direktörlük için ilk teklif sunduğu isim olan Fatih Terim, yapılan teklif için olumlu mesaj vererek, "Galatasaray olunca bazı
17 Mayıs 2011 03:00
T24- Galatasaray'da yeni seçilen başkan Ünal Aysal'ın teknik direktörlük için ilk teklif sunduğu isim olan Fatih Terim, yapılan teklif için olumlu mesaj vererek, "Galatasaray olunca bazı şeyler üzerinde fazla durulmuyor, gerisi teferruat oluyor" ifadesini kullandı.