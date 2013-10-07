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Spor

Fatih Terim komploya mı kurban gitti?

Vedat İnceefe: Futbol topunu gördüğünde karakola götürecekler bir kulüp başına başkan olmasın. Bu kadar basit. Yok, aramış da bulamamış da…

07 Ekim 2013 14:24

Galatasaray'da Fatih Terim görevden alındıktan sonra altyapıdaki görevinden ayrılan Vedat İnceefe, başkan Ünal Aysal'ı hedef aldı. İnceefe, Fatih Terim'e komplo kurulduğunu söyledi.

Eski Galatasaray’ın altyapı antrenörü Vedat İnceefe, Fatih Terim’im komploya kurban gittiğini iddia etti.

İnceefe, “Ben Fatih Terim’le geldim onunla gittim. Kim üstüne alınırsa o alınsın. Bu kadar basit. Fatih Terim’e komplo yapılmaz mı? Bu iki maçlık değil. 1 senenin vermiş olduğu şeyler” dedi.

 

‘Tugay Kerimoğlu Galatasaraylıdır, adam gibi adamdır’

 

İnceefe sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bülent Tulun’un istediği buydu. Otobüsün ön tarafına oturmak istiyordu. Ellerine geçirdiler. Sefasını sürsün. Bu iki sene yapılanlar ortada. Şampiyonluklar, çeyrek finaller, süper kupalar her şey ortada. Ben adam gibi adamın arkasındayım. Kimsenin avukatı değilim.

Onlar orada bağırıp çağırsın bunlar futboldan anlamayan adamlar. Futboldan anlayanlar takımın başına geçsin. Futbol topunu gördüğünde karakola götürecekler bir kulüp başına başkan olmasın. Bu kadar basit. Yok, aramış da bulamamış da… İnsanın ağırlığı olur. Ağırlığın yoksa başkanlık yapmayacaksın. Bu adam liseli değil ki. Liseliler niye destekliyor anlamıyorum?”

 

‘Fatih Terim, Akhisar yenilgisine üzülmüştür’

 

“Bir insan senelerini verdiği kulüpten böyle ayrılıyorsa hocaya zor gelmiştir. Orada duygulanmamak gibi bir durum söz konusu değil. Taraftarların gelip bağırması onur verici durum. Fatih hoca hala Galatasaraylı. Akhisar maçında mağlup oldu kesinlikle üzülmüştür.”

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