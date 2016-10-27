Fatih Terim, Kerem Demirbay'ı ikna etti

Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, A Milli Takım'da forma giyeceğini açıkladı. Genç futbolcu, "Ben Türküm. Sanırım mesajım bu konuyu merak edenlere iyi bir cevaptır" ifadesini kullandı.

Fatih Terim'le telefonda görüştüğünü belirten Kerem, "Aslında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü herkes konuyu kafasına göre istediği yöne çekiyor. Ben daha önce Türkiye Genç Milli Takımları'nda oynadım. Benim de ait olduğum ülkeme karşı güzel duygularım vardır. Bu cümlemden ne anlatmak istediğim herhalde anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre; 23 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Kerem Demirbay futbola Schalke 04'ün altyapısında başladı. Daha sonra Borussia Dortmund ve Wattenscheid takımlarının altyapılarında eğitim gören Kerem, 2013'te Hamburg'a geldi.

6 maçta 2 gol, 1 asist

Hamburg'un kısa sürelerle Kaiserslautern ve Fortuna Düsseldof kulüplerine kiraladığı genç futbolcu, bu yılın başında Hoffenheim'e satıldı.

Hoffenheim takımının asları arasında yer alan Kerem Demirbay, bu sezon forma giydiği 6 resmi maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.