T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Terim, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle dava açtı

02 Mart 2020 18:00

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tamer Samet Ş'nin, 4 Mayıs 2019 tarihinde  Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret ettiği belirtildi. Fatih Terim'in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, şüpheli Tamer Samet Ş.'nin ifadesinde hakaretleri bir anlık öfkeyle yazdığını ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

'Hakaret' suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak  taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından şüpheli hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 33'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma, 11 Haziran'da yapılacak. 

ETİKETLER

fatih terimdavatwitter üzerindengalatasaraytaner samet şhakaret davası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24