Fatih Terim: Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, 2014 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye'nin Estonya ile oynayacağı maçtan önce yaptığı açıklamada, "Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" dedi.

Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu:



Puan kayıplarından sonra insan gergin olabiliyor. 2008 elemelerinde karşılaşmıştık Estonya ile. Ama onları yine tebrik etmiştik.

Yarın kaybedeceğimiz puanların telafisi yok. O zamana göre değişen başka bir şey ise Estonya'nın ileri kaydeden bir milli takım olmasıdır.

Bizim kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Başka sonuç bizi mutlu etmez. Türk Milli Takımı da bir yerlere gelmek isterse bu maçları geçmelidir. Ama futbol... Her şey olabilir. Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz. Psikolojik durumumuz Estonya ile aynı değil. Biz genel olarak baskı altında olan taraftayız. Yarın hiçbir bahaneyi öne sürmeden çıkıp kazanmalıyız. Ümit ederim Hollanda maçını playoffun öncesi final gibi bir duruma getirebiliriz.