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Spor

Fatih Terim'den TFF'ye Mayıs’a kadar Galatasaray ve Milli Takım teklifi

Fatih Terim TFF'ye, Mayıs'a kadar Galatasaray ve Milli Takım'ı çalıştırmayı önerdi. TFF'nin teklife soğuk baktığı ifade ediliyor

22 Ağustos 2013 15:37

Milli Takım’da Abdullah Avcı’nın görevine son verilmesinin ardından Teknik Direktörlük koltuğunun en güçlü adayı olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübün Başkanı Ünal Aysal ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Fatih Terim’in, Mayıs ayına kadar Galatasaray ve Milli Takım’ı çalıştırma formülünü düşündüğü, sonrasında ise yoluna sadece Galatasaray ile devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Terim'e elemelerdeki dört maçta Milli Takım'ı çalıştırması için izin verdik"

 

Demirören’e bildirildi

 

Hürriyet İnternet’te yer alan habere göre,  Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile Fatih Terim arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan kritik görüşme 1 saat 30 dakika sürdü...

Yapılan görüşmeler sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de telefon ile aranarak bu teklif iletildi.

 

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