Fatih Terim karantinada da boş durmuyor, idman verilerini inceliyor

Yeni tip Koronavirüs tedavisinin 8. gününde evine geçen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gün boyunca oyuncularının bireysel idman verilerini inceledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneden taburcu edilip eve geçer geçmez kolları sıvadı, işe başladı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, takım kontrolüne kaldığı yerden devam ederken, yokluğundaki tüm bireysel idman verilerini istedi.



Yardımcı ekibinin hazırladığı raporları tek tek inceleyen Terim, bundan sonra yapılması gerekenleri de sanki lig yarın başlayacakmış gibi programladı.



Deneyimli hoca, oyuncuların aileleri hakkında da detaylı bilgi isteyerek, günlük telekonferans toplantılarının sürmesi ve iletişimin kaybedilmemesi talimatını verdi.