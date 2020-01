Fatih Terim: İzlanda maçından iyi sonuç alırsak yolumuz açık olacak

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Hırvatistan maçının ardından yaptığı açıklamada, "Açıkçası kaybetmediğimiz için memnunum. Grubun diğer maçlarının 1-1 bitmesinden dolayı da ayrıca memnunum. İzlanda maçindan iyi sonuç alırsak yolumuz açık olacaktır" dedi.

Sözlerine "Oyuncularımı kutlayarak başlamak istiyorum" diye başlayan Fatih Terim; "Önemli bir mücadele verdiler. Ben de maç önceki basın toplantısında oyuncularımın çok ciddi yüksek bir mücadele vereceklerini söylemiştim. Bundan memnunum. Hırvatistan grubun favorisi. Buradan puan almak önemli. Oyuncularımız, Türkiye Ligi'nin çok üstünde performans gösterdi. Hatta oynamayan bazı oyuncularım için risk aldık. Benim mutlu ettiler. Türkiye'de izleyen vatandaşlarımız da zevk almışlardır" dedi.

Eurosport'taki habere göre, mücadele eden bir takımın başarılı olmamasının mümkün olmayacağını vurgulayan Terim, "Önce mücadele edceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksanız. Burada tüm terimi akıttım demeniz lazım." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın attığı penaltı golündeki kararı eleştiren Terim şöyle devam etti:

"Golden önce Corlukabaya bayağı topu elle bir düzeltti. Penaltı olmaması lazımdı. Arkasından yine bir nostalji yaşadık. Hemen devreye girerken beraberliği bulmamız bulmamız çok iyi. Sahada zaman zaman güzel işler yaptık. Ancak oyuncularımın verdiği mücadeleden gururluyum, mutluluyum. Kaybedebilirdik ama bu mücadeleyi sahada vermemiz gerekir. Bugün 112 kusür kilometre koşmuşuz. Son zamanlarda bunu bulamıyorduk. Açıkçası kaybetmediğimiz için memnunum. Grubun diğer maçlarının 1-1 bitmesinden dolayı da ayrıca memnunum. İzlanda maçindan iyi sonuç alırsak yolumuz açık olacaktır."

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Ante Cacic'e teşekkür eden Fatih Terim, "Basın toplantısında doğum günümü kutladı, Bugün arkasında Terim yazan 9 numaralı bir formayla soyunma odasına kadar geldi ve bana jest yaptı. Az bulunur jestlerden bir tanesi. Futbolun birleştirici anlarını kullanırsak, daha iyi mesajlar verebiliriz" diye konuştu.

Genç oyuncuları öven Fatih Terim, "Kaan, Okay, orta sahayı teslim ettiğimiz Ozan, Şener, Emre Mor... Bugün olsaydı o da oynayacaktı Enes. Bir çok gencimizi de kazanacağız. Genç tecrübeli kim varsa bu felsefe ve oyun anlayışı içerisinde ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz. Dikkatli olmamız lazım. Hırvatistan bizi her yerde yenebilir. Ama bu yetmez. Kazanabilirdik de. Bu yeter mi, hayır. Daha iyi oynamalıyız. Düşünebiliyor musunuz, dünya devlerinin karşısına aç istekli, mücadele eden ve ilk defa milli olan bir kaç oyuncuyla çıkıyoruz. Bu Türkiye'deki her futbolcu için önemli bir mesaj. Güzel bir akşam, son oynadığımız Hırvatistan maçını düşünecek olursak o gün bize yakışmadı diyenler' -ki haklılar-, bu maçın hakkını vereceklerdir" mesajını gönderdi.

Oyun içerisinde bir iki taktik değişiklik yaptıklarını kaydeden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Ozan, Okay ve Kaan defans, orta saha ve bek oynayabilirler. Herhangi bir yere koyduğumuzda oyuncular yerlerini değişitirebelir farklı sistemlerde oynayabilirler. Bunu bu maçta uyguladık. Okay, alt milli takımlarda 4-5 senedir emek veriyoruz. Ozan, çıktığı her yerde oynayabiliyor. Belki bu oyuncular içinde tecrübeli isimlerden bir tanesiydi. Kaan o da bek de stoperde de ve orta sahada oynayabilen oyuncu. İnşallah takımında daha çok şans bulabilir. Kaleci Volkan'ı söylemeden geçemeyeceğim. Çok iyi oynadı. Mehmet Topal, bugün gençler kadar gençti. Çok iyi oynadı. Hakan'dan tutun da İsmail oynarsa da olmazsa da Hasan ali... Hepsi çok istiyorlar" yorumlarını yaptı.

Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic'in maçla ilgili "Türkiye şans eseri bir puan kazandı" ifadelerini de değerlendiren Terim, "Oyuncularım, genç, istekli ve arzulu. Maçta zaman zaman sıkıştık. Mücadeleden ve alınan puandan dolayı çok memnunum. O, onun görüşüdür, olabilir. Ama ben futbolda şansa pek inanmam. Futbolda şans yoktur. Hocamız böyle görmüş ama benim görüşüm de bu. 1 puan 3 puan alamadığınız bir durumdan iyidir. Hırvatistan deplasmanı önemli. Olaya böyle bakıyorum. Bizden çok gol kaçırdılar, onlar ev sahibi ve olacak" açıklamalarını yaptı.