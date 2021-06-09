Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu: Umarım Londra'daki finalin adı İtalya-Türkiye olur

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Fatih Terim, sessizliğini bozdu. Terim, EURO 2020'ye sayılı günler kala İtalyan basınına İtalya-Türkiye maçına ilişkin değerlendirmede bulundu. Terim, "Genç ve dinamik bir milli takıma sahibiz. Mancini, bu Türkiye'ye dikkat et!" dedi.

Terim, EURO 2020'de Londra İtalya-Türkiye finalinin olmasını arzu ettiğini belirterek, "Umarım Londra'daki finalin adı da İtalya-Türkiye olur. Bundan büyük mutluluk duyarım" dedi.

Fatih Terim'in Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Futbol için Madison Square Garden gibi olan efsanevi bir stadyumda ilginç bir maç olacak. İtalya yeniden seyircisiyle buluşacak. İtalya Milli Takımı sağlam, kompakt ve müthiş oyunculardan kurulu. İtalya finale kadar gidebilir çünkü kadro kaliteleri çok üst düzey. Diğer yandan Türk milli takımı da her takıma sorun yaratabilecek kapasitede. Umarım finalin adı da Londra'da İtalya-Türkiye olur. İtalya benim ikinci evim. Özellikle Floransalılarla ile aramda hiç kopmayan ve beni onurlandıran bir bağ var." (Skorer)