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Spor

Fatih Terim istifa mı edecek?

Fatih Terim'in, Ünal Aysal'ın yeniden başkan seçilememesi durumunda, yeni yönetimin önünü açmak için istifa edebileceği iddia edildi

27 Mayıs 2013 10:55

Şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından tamamen önümüzdeki ay yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kilitlenen G.Saray kulislerinde Fatih Terim'in istifa edeceği söylentileri dolaşıyor.

Sarı-kırmızılılarda Ünal Aysal başkanlığa seçildikten sonra 3 yıllığına takımı emanet ettiği tecrübeli teknik adamın sözleşmesi 2013-14 sezonunda sona eriyor.

Ancak kulüpteki seçim atmosferi nedeniyle Terim de önemli bir karar aldı. Buna göre kurt hoca Ünal Aysal’ın dışında aday çıkması durumunda, yeni başkanın kendisiyle çalışmak istememe ihtimalini düşünerek görevinden ayrılacak ve seçimin sonucunu bekleyecek.

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