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Spor

Fatih Terim isteyince... KARABÜK (A.A)

07 Ocak 2012 19:37

-Fatih Terim isteyince... KARABÜK (A.A) - 07.01.2012 - Galatasaray, ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'a kiralık verdiği A2 takımı kalecisi Eray İşcan'ı tekrar istedi. Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray A2 takımından kiraladıkları 20 yaşındaki kaleci Eray İşcan'ı, sarı-kırmızılı takımının geri istemesi üzerine anlaşmayı iptal ettiklerini söyledi. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda İşcan'ın transferini yaptıklarını anlatan Durak, ''Başarılı ve çok genç olan kaleci Eray İşcan'ı ara transfer döneminde kiralamıştık. Ancak, daha sonra takımının geri istemesi üzerine yapılan anlaşma iptal edildi. Eray İşcan'ı, Fatih Terim'in talebi doğrultusunda tekrar istendiği belirtildi. Ara transfer döneminde 6 oyuncu ile anlaştık. Transfer döneminin açılmasıyla resmi sözleşmeleri yapıldı. Çalışmalarımız hala sürüyor'' diye konuştu.

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