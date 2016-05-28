Fatih Terim: İspanya basını bilsin ki Arda Turan sahipsiz değil

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Barcelonalı futbolcu Arda Turan'a yapılan eleştirileri haksız bulduğunu belirterek, "Arda Barcelona'da bir yıldız. Meslektaşım Enrique'ye diyecek lafım yok ama İspanya basını bilmeli ki Arda sahipsiz değil" dedi.

Karar'da yer alan habere göre; Karadağ ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, EURO 2016 programını 11 Temmuz'a kadar yaptıklarını söyledi. İngiltere ile 1-1 kalınan maç sonrasında herkesin çıtayı yükselttiğini belirten Terim, "Amerikalı ve Türk arkadaşlarımız 8 kişilik grubumuz var. Yorgunluk kelimesini kullanmayan bir Türk futbol basını, hocası, yöneticisi olmalıyız. Biz esaretten cesarete doğru gidiyoruz" dedi.

İspanya basınına Arda Turan tepkisi

Arda Turan'a Türkiye'de ve İspanya'da yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söyleyen Terim, milli futbolcunun psikolojisinin iyi olduğunu, takım için önemli bir futbolcu olduğunu söyledi. Terim, "İspanya'da bir oyuncumuz var. Bunun gururunu yaşayalım, yaşatalım. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yokturdan ziyade Türk'ün en büyük dostu Türk'tür, demek daha doğru. Arda, Barcelona'da bir yıldız. Real Madrid maçının tüm suçu Arda'da mı? Meslektaşım Enrique'ye diyecek lafım yok ama İspanya basını biraz haksız davrandı. İspanya basını bilmeli ki Arda sahipsiz değil" dedi.

Ozan Tufan stoper oynayabilir

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz'i kamptan göndermek istediğini ancak kendisinin gitmek istemediğini, doktor eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran deneyimli teknik adam, Caner Erkin'i, iki ay oynamasa bile sahaya sürebileceğini, başarılı sol bekin özel bir oyuncu olduğunu söyledi.

Terim, "Ozan Tufan'ı stoper oynatmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Sıkışırsak acil adam Ozan'dır. Amerika ve Kosova maçında oynattım da. Muhakkak 'Bu niye yok?' diyen olacaktır ama olmuyor. Yetmiyor. 20+-3'e sığmıyor. En adilini yapacağımızdan emin olun" cevabını verdi.