Fatih Terim'in 'Zorlu' kararı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi için kamp yerini belirledi.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 'Zorlu' gerilimi bir kez daha gündeme gelecek gibi. Devre arasında "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajını yazan Fatih Terim, derbi için takımını Zorlu Center'ın içindeki bir otelde kampa almaya karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Cumartesi öğleden sonra Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, tesiste F.Bahçe maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve akşam Zorlu'ya geçip kampa girecek. Derbi günü Florya-Kadıköy arası ulaşım zorluğunu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan takımı Ülker Stadı'na götürecek.

Ne olmuştu?

Zorlu Center'de TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaptığı görüşme, spor yazarı Erman Toroğlu'nun yazısıyla ortaya çıkmıştı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok Zorlu geçecek.." paylaşımıyla, söz konusu görüşmeye göndermede bulunmuştu.