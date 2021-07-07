Fatih Terim'in yeni maaşı belli oldu!

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından yeniden göreve başlayan teknik direktör Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Burak Elmas'ın, geçen sezon 15 milyon TL kazanan tecrübeli hocaya güncel kurdan 3 milyon euro ödenmesine karar verdiği belirtildi.



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığı henüz açıklanmazken, tecrübeli teknik adamın boş mukaveleye imza atarak kulübe gönderdiği ortaya çıktı.

Skorer'in haberine göre; Terim'in bu jesti yönetim tarafından karşılıksız bırakılmadı, ücreti adeta ikiye katlandı. 31 Mayıs'ta Galatasaray ile olan 4. dönemi sona eren ve Burak Elmas'ın seçilmesiyle beraber tekrar mesaisine başlayan tecrübeli hoca, para konusunda sıkıntı yaşatmayacağını göstermek için, üzerinde rakam yazmayan mukaveleyi kulübe yolladı.

Başkan Burak Elmas ve ekibi, başarılı teknik adamın bu jestine jestle yanıt verme kararı aldı. Geçen dönem 3 milyon euroya anlaşan ancak kurun 6 liraya sabitlenmesiyle 18 milyon lirayı bulan bir kazancı bulunan Fatih Terim, pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gitmiş, yaklaşık 15 milyon lira verilmesini kabul etmişti.

Başkan Elmas'ın Terim'e 3 milyon euro önereceği ancak bu kez güncel kurdan hesaplama yapacağı öğrenildi.