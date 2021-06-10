Fatih Terim'in Galatasaray'da kalma şartları

Galatasaray ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren teknik direktör Fatih Terim, gelecek planları için yeni yönetimi bekliyor. Yabancı kulüplerden de teklif alan Terim'in Galatasaray'da devam etmek için yeni seçilecek yönetime bazı şartlar sunacağı öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray'da, Yiğit Şardan dışındaki diğer dört başkan adayının ilk tercihi Fatih Terim. Buna karşılık adı birçok takımla anılan deneyimli hocanın da yeniden takımın başına geçmek için önemli şartları var.

Bunun başında da yeni yönetimin hedefleri geliyor. Göreve devam edecekse bu kez iddialı bir kadro kurulmasını bekliyor. Sol bek, stoper, 6 ve 8 numaranın yanı sıra iyi bir 10 numara, en az bir de kanat oyuncusu alınmalı.

Bunun için de 50 milyon euroluk transfer bütçesi oluşturulması gerekiyor. Terim, Feghouli ve Falcao gibi oyuncuların elden çıkarılması ve gençleşme operasyonunun sürmesi gerektiğini düşünüyor. Mevcut yönetimle yaşadığı sorunların ardından tecrübeli teknik adam, futbolun her hattıyla kendisine bağlanmasını ve işine karışılmamasını bekliyor.