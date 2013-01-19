Fatih Terim ile Ünal Aysal yan yana

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan Fatih Terim, beratını G.Saray Başkanı Ünal Aysal'dan aldı.

'Eleman' tartışmasıyla aralarında soğuk rüzgarlar esen Ünal Aysal ve Fatih Terim, bir araya geldi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olarak beratını alan Fatih Terim ile başkan Ünal Aysal, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yan yana oturdu. Terim'e beratını başkan Ünal Aysal verdi.

Salona Fatih Terim'den sonra giren Ünal Aysal, üyelerle selamlaştıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yanına giderek sarıldı ve Aysal'ın bu hareketi üyeler tarafından alkışlarla desteklendi.

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi olan 165 kişilik listede Fatih Terim'in yanı sıra, sarı-kırmızılıların eski antrenörleri Bülent Ünder ve Müfit Erkasap ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de yer aldı.