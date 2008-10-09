Fatih Terim iddiası





Türkiye, Mustafa Denizli’nin Beşiktaş’a transferini konuşurken bir başka gelişme de Skibbe’den memnun olmayan G.Saray’da yaşandı..



Vatan Gazetesi spor yazarı Tayfun Bayındır'ın haberine göre, G.Saray Futbol Şube Sorumluları Haldun Üstünel ile Murat Yalçındağ, Milli Takım’ın Swiss Otel’de yaptığı kampta görüştükleri Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’e transfer teklifi yaptı..



Bursa yenilgisinin hemen ertesi günü (pazartesi), Milli Takım ekibinin gözleri önünde gerçekleşen ilk görüşmede G.Saraylı yöneticiler “Zor durumdayız.. Elimizde süper bir kadro var ama teknik direktörümüz acemi.. Sana ihtiyacımız var.. Gel bütün sorumluluğu üstlen, istediğin ekibi kur, biz de sana yardımcı olalım.. Bu kadro senin tecrübenle UEFA’da ve ligde şampiyonluğa gider.. Mali konularda da her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız” teklifinde bulundu..



BU teklifi heyecanla karşılayan Terim, “Şu anda Milli Takım’ın başındayım. Önümde Bosna ve Estonya milli maçlarıyla, verilmiş sözler var. Öyle bırakıp gidemem. Bu bana yakışmaz. Ancak, henüz federasyon ile yeni sözleşme imzalamadım. Ayın 15’indeki Estonya maçından sonra görüşelim.. Belki hem G.Saray’ı hem de Milli Takım’ı çalıştırabilirim” karşılığını verdi.. Buna rağmen G.Saraylı yöneticiler salı günü de tekliflerini yinelediler ve “Başkanımız Adnan Polat da sizi çok istiyor.. G.Saray’ın size ihtiyacı var.. Milli Takım’la da Milli Takım’sız da sizi istiyoruz.. En azından bize yeşil ışık verin, ona göre bekleyelim” ısrarında bulundular.. Ama somut bir yanıt alamadılar..



Yönetime kırgın



Futbol Federasyonu’ndan aldığı 120 milyarlık maaş bile sıkıntı yaratan, kamuoyundaki tepki nedeniyle 2012’ye kadar geçerli olacak yeni sözleşmesi bir türlü yürürlüğe konmayan Terim’in, en son başkan Mahmut Özgener’in “Hocanın durumunu Estonya maçı sonrasına bıraktık” açıklamasına bozulduğu, “Bu kadar bekletilmeyi, sanki onlardan talebim varmış gibi gösterilmeyi hazmedemiyorum” dediği bildirildi..



G.Saray'ın teklifini Özgener’e bugün iletmesi beklenen Terim, alacağı yanıta göre kararını verecek.. 2 milli maçın sonucuna göre istifayı bile aklından geçiren Terim’in, federasyondan ’anlayış’ bekleyecek.. Federasyon izin verirse Terim 2 takımı birden çalıştıracak.. Aksi takdirde Terim ya istifa edip G.Saray’a gidecek ya da yeni şartlarla 2012’ye dek Milli Takım’ın başında kalacak.. Terim’in G.Saray’a gitmesi halinde Adnan Sezgin’in görevine son verilmesi bekleniyor..



