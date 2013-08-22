Ve Fatih Terim yeniden Milli Takım'ın başına geçiyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında son kararını verdi. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, A Milli Takım teknik direktörlüğünü kabul etti. Terim, 1 yıl boyunca hem Galatasaray'ı, hem de A Milli Takımı çalıştıracak...

Galatasaray Yönetimi'nin, Terim'in 4 maçlığına milli takımı yönetmesine izin vermesinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağanüstü olarak toplandı.

Yapılan toplantı sonunda Fatih Terim ile bir kez daha görüşüldü ve bu görüşme sonrasında Fatih Terim son kararını verdi. Tecrübeli teknik adam, milli takım teknik direktörlüğü konusunda TFF ile 1 yıllığını anlaştı.

Fatih Terim, önümüzdeki 1 yıl boyunca hem Galatasaray'ı, hem de A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıracak... Fatih Terim'in imza töreni bu akşam TFF binasında yapılacak.