Fatih Terim için Inter iddiası!

Jose Mourinho’nun takımdan ayrılışının ardından Rafael Benitez, Leonardo, Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri gibi teknik adamları göreve getiren, son olarak da Andrea Stramaccioni tercihinde bulunan Inter Başkanı Massimo Moratti’nin gelecek sezon için farklı bir planı var.

eurosport'ta yer alan habere görei İtalyan basınından TuttoNews’ın haberine göre, Andrea Stramaccioni’nin performansından memnun olmayan Moratti, sezon sonu için listesinin tepesine Fatih Terim’i koydu.

Moratti, Fatih Terim’in özellikle bu sezon Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performanstan çok etkilendiği ifade edilirken teknik adamı sezon sonunda Inter’in başına geçirmeyi planladığı vurgulandı. Terim’in Galatasaray’la mevcut sözleşmesinde “her sezon bitiminde, tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır” maddesinin yer alması da Moratti’nin işini kolaylaştırıyor.

Fatih Terim, daha önce verdiği birçok röportajda İtalya’ya geri dönme isteğini belirtmişti.

2000-01’de Fiorentina’yı çalıştıran Fatih Terim, 2001’de Milan’ın başına geçmiş ancak Milano ekibinde sadece beş ay kalabilmişti.