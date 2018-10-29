Fatih Terim: İçim yanıyor hatta taşıyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2- 0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası oynadıkları oyunu eleştirdi ve "Bizim oyunumuz bu değil, içim yanıyor" dedi.

"Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Üzüntümle beraber sonradan üzüleceğim veya yanlış anlaşılacak şeyler söylemek de istemiyorum. İçim yanıyor hatta taşıyor yani. Bir yanım diyor ki zaten elin kolun bağlı, bari dilini serbest bırak" dedi.

Meselenin sakatlıklar, mevki eksikliği, fiziksel, psikolojik veya kadro azlığı olmadığını kaydeden Terim, "Mesele beraber oynayacak, oynama kültürüne sahip 11'e sahip olmaktır. Bu 11'i bulamadık. Ligin ilk gününden bugüne kadar, oynadığımız her maçtan sonra durum tespitleri yaptım. Hepsini alt alta yazdığımızda net olarak görebilirsiniz. Bu tek başına sakatlık, fizik, konsantrasyon, form meselesi değil. Birbiri için oynayan bir 11'e ihtiyacımız var" diye konuştu.

Zor gol attıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bugünün skorunun anlatımı bu. Zor gol atıyoruz. Atamadığınız gollerden daha basit olanını yiyorsanız zaten geriye düşüyorsunuz. Yeni Malatyaspor'u tebrik ederim. Belki biz goller kaçırdık. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi kaçırdık. Ama hak ettiler, tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak'ın üçüncü penaltısını yaptırdığını kaydeden Fatih Terim, "Yapacak, öğrenecek, tecrübelenecek. Hırsı, inancı var, çok çalışıyor, çok istiyor, herkesten fazla koşuyor. Artı ruhu var. Kritik penaltı, itirazım yok. Ancak oraya gelene kadar yapılan hatalar. Bizim görevimiz Ozan'a yardım etmek. Ben de bu şansı ona her zaman vereceğim. Sonunda da ortaya çok iyi bir şey çıkacak" sözleriyle genç oyuncuya sahip çıktı.