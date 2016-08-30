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Spor

Fatih Terim: Hedefimiz 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmak

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya ile dostluk maçına çıkacak

30 Ağustos 2016 15:16

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya ile oynayacakları dostluk maçındaki performansla, eleme müsabakaları öncesi kendilerini sevenlere moral vermek istediklerini bildirdi

Yeni hedefin 16 yıl aradan sonra 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmak olduğunun altını çizen Terim, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Antalya'da yarın Rusya ile yapılacak hazırlık maçı için özel olarak hazırlanan maç kitabında "önemli prova" başlığıyla yer alan yazısında, yeni dönemle ilgili düşüncelerini kaleme aldı.

Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile önemli bir maça çıkacağını anlatan Terim, "Zorlu Dünya Kupası yolculuğu öncesinde dünya futbolunda her zaman saygın bir yeri olan dostumuz Rusya ile yapacağımız karşılaşma, takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesi eksiklerimizi görme açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Terim, şunları kaydetti:

"2016 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başaran milli takımımızın sıradaki hedefi 2002 yılından bu yana uzak kaldığımız Dünya Kupası finallerinde yer almak. Grubumuzda son derece güçlü rakiplerimiz var ama biz de iyi bir takımız. Ben oyuncularıma, teknik heyetime ve seyircimize güveniyorum. Bu zorlu yolculukta zaman zaman işler yolunda gitmeyebilir. Ancak sonunda tüm engelleri aşarak Dünya Kupası vizesini alacağımıza inanıyorum. 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya ile oynayacağımız dostluk maçında, ortaya koyacağımız performansla eleme karşılaşmalarına giderken sevenlerimize moral vereceğimizi düşünüyorum."

Antalya'daki maç için taraftarlara da çağrıda bulunan Terim, "Son olarak, İsveç ve Karadağ maçlarımızda milli takımımıza yürekten destek veren Antalya seyircisinin, Rusya mücadelesinde de yanımızda olacaklarına inancım tam. Bizim amacımız onların sevgisine ve bize olan inancına takımımızın sergileyeceği iyi futbolla yanıt vermek olacak. Karşılaşmanın centilmence ve futbol adına güzelliklerle dolu geçmesini temenni ediyor, taraftarımıza şimdiden teşekkür ediyorum, rakibimiz Rusya'ya da başarılar diliyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

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