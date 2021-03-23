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Spor

Fatih Terim 'hakaret' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

23 Mart 2021 19:40

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala, Çaykur Rizespor maçındaki "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fatih TerimPFDKTFFTürkiye Futbol FederasyonuhakaretÜmit Davala
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