Fatih Terim G.Saray'ın teklifini reddetti

T24 - Galatasaray'da Başkan Adnan Polat ile Fatih Terim, saat 14:00'te kritik bir görüşme yaptı. Rijkaard'ın gönderildiğine dair resmi açıklamanın ardından yeni teknik direktör arayışlarına hız veren Polat, takımın başına geçmesini istediği Fatih Terim'den ret yanıtı aldı.

Ankaragücü karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından Pazartesi günü toplanan Galatasaray Yönetim Kurulu, "Önemli kararlar aldık. Önümüzdeki günlerde bilgilendireceğiz" açıklamasını yaptı. Ve beklenen gelişme bugün gerçekleşti. Resmi internet sitesinden Frank Rijkaard ve yardımcıları ile yolların ayrıldığı açıklandı. Galatasaray'da yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, takımın başına geçmesi beklenen en kuvvetli aday Fatih Terim'di.



Üçüncü Terim dönemi başlamadı

NTV Spor Haber Müdürü Haluk Yürekli, konuk olarak katıldığı 14-16 programında önemli açıklamalar yaptı. Yürekli, Adnan Polat ile Farih Terim arasında saat 14:00'te bir görüşme yapıldığını açıkladı. Ancak görüşmeden beklenen karar çıkmadı. Takımın başına geçmesi istenen Fatih Terim, Polat'ın teklifini ailevi nedenlerden dolayı geri çevirdiği öğrenildi.



Hakan Şükür'ün gönlü alındı

Galatasaray'da fotoğraf her geçen an biraz daha netleşiyor. NTV Spor Muhabiri Özgür Buzbaş, Fatih Terim'den önce Hakan Şükür ile biraraya gelen Adnan Polat ve Murat Yalçındağ'ın, Şükür'e herhangi bir telifte bulunmadığını söyledi.

Özgür Buzbaş, Polat-Üstündağ ikilisinin, daha önce sportif direktörlük teklifi yapmalarına rağmen Terim'le görüşmelerin başlaması üzerine Şükür'ün gönlünü aldıklarını ve efsane futbolcu ile görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.



Ve Rijkaard gitti!

Galatasaray, teknik direktör Frank Rijkaard, antrenör John Neeskens ve diğer yardımcıları ile yollarını ayırdı. Galatasaray, Rijkaard ile yollarını resmi olarak ayırdı. İki taraf sözleşmeyi bu sabah resmi olarak feshetti! Taraflar bu sabah yaptıkları toplantıda anlaşmaya vardı ve Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Rijkaard'a 4.5 milyon euro tazminat ödendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Rijkaard yönetiminde ligi üçüncü sırada bitiren Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk sekiz maçından dördünü kaybetti.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesi, teknik direktör Frank Rijkaard ile olan sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettiklerini duyurdu.







Resmi siteden duyuruldu

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"20 Ekim 2010 tarihi itibarıyla teknik direktörümüz Frank Rijkaard, antrenörümüz Johan Neeskens ve yardımcılarıyla yaptığımız karşılıklı görüşme sonucunda yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Bugüne kadarki çalışma sürecimizde iş disiplini, çalışkanlığı, insanlığı, kimlik ve kişiliği ile karşılıklı ilişkilerimizde hiçbir sıkıntı yaşamadığımız tecrübe ve birikimini bizimle paylaşmaktan kaçınmayan sayın Frank Rijkaard'a Galatasaray'a verdiği emek ve mesaisi için teşekkürü borç biliriz. Çalışması ve beyefendi kişiliğiyle birlikte olduğumuz süreçte futbol adamlığı ve ustalığını bu konuda deneyimlerini ve görüşlerini aynı ortamlarda soluduğumuz antrenörümüz Johan Neeskens'e Galatasaray camiasına katkıları, emeği ve çalışması için müteşekkir olduğumuzu belirtiriz. Her iki ustanın yanı sıra teknik heyetimizde yer alan Alberto Roca Pujol ve Carlos Quadrat'a da bugüne kadar kulübümüz bünyesinde vermiş oldukları mesaileri için teşekkür ederiz."



