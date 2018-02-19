Fatih Terim: "Gomis'in bayıldıktan sonraki dönüşleri daha iyi oluyormuş"

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa’ya deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonu basın toplantısı düzenledi.

"Gomis'in dönüşleri daha iyi oluyormuş"

Fatih Terim, Gomis’in baygınlık geçirmesi sonrası neden oyundan alınmadığına açıklık getirdi. Fatih Terim, konu ile ilgili, “Gomis düştükten sonra hemen sordum doktora, 'Hocam gayet iyi, dönüşleri daha iyi oluyor' dediler bana. Feghouli’nin rahatsızlığı vardı ama daha iyi olmalıydı. Galatasaray takımının kalecilerle beraber 22 oyuncusu var. Birilerinin eksikliğini, birileri aratmamalı, büyük takım böyle olur. O yüzden biz Donk’u kazandığımız için mutluyuz. Golde müthiş işler yaptı, gayet iyi oynuyor. Önümüzdeki hafta kupalar başlayacak. Zaten bu tempoyu bölüşeceğiz. Uzun vadede buraya gelmiş, kalmış ve devam eden oyuncuların daha fazla performans göstermesini isterim. Baktığınız zaman 12-13 tane 30 yaş üstü oyuncu var. Tecrübeli oyuncularımızın olaya el atmasını isterim. O zaman takım olabiliyorsunuz. Biz bazen çok iyi bir takım gibi oynuyoruz, sonra bize yakışmayan bir takım gibi oynuyoruz. Burada bir sıkıntı var. Gomis için ben de çok üzüldüm. Hatta Gomis’den sonra bizimkiler de etkilendi. Devre arası da bir şey yoktu. Bizim kendi oyun düzenimiz var. Bazen istediğiniz olmuyor. Sonuçta 1-1 gittiği sürece 2’nci hamlemizi yapacaktık Eren’le. Galatasaray cesurdur” dedi.